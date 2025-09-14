¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Vacante en Avellaneda

Tras la renuncia de Vaccari, Independiente acelera la búsqueda de DT

El Rojo se quedó sin entrenador en medio de un flojo Clausura y con eliminaciones en Copa Argentina y Sudamericana. Los nombres que suenan para hacerse cargo del equipo

Por Marcelo Figueroa
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 16:48
Fin de ciclo: el DT dejó Avellaneda sin poder revertir la crisis

El ciclo de Julio Vaccari en Independiente llegó a su fin luego de un semestre para el olvido. El técnico que había dejado buenas sensaciones en 2024, con un equipo competitivo y una idea clara de juego, no pudo sostener los resultados y se despidió sin victorias en el Torneo Clausura, afuera de la Copa Argentina y también de la Sudamericana. Ante este panorama, el DT decidió dar un paso al costado y desde la dirigencia del Rojo ya mueven fichas para encontrar a su reemplazante.

Mientras tanto, Carlos Matheu, referente del club y hasta ahora en la Reserva, se hará cargo del plantel de manera interina hasta que se cierre la llegada del nuevo conductor.

Entre los primeros nombres que empezaron a sonar aparece el de Gustavo Quinteros, técnico con experiencia en el fútbol argentino y que viene de un paso breve por Gremio. Con pasado en Vélez y pretendido por varias selecciones sudamericanas, el Profesor es una de las opciones más cotizadas en el mercado.

La otra alternativa que se instaló fuerte es la dupla Favio Orsi – Sergio Gómez, responsables de la consagración de Platense en el Apertura, quienes quedaron libres tras su salida del Calamar y esperan un nuevo desafío en la élite.

La salida de Julio Vaccari se suma a una racha negativa para Independiente, que en los últimos cinco años lleva seis entrenadores diferentes y no logra consolidar un proyecto estable. El próximo técnico que asuma será el séptimo en apenas 60 meses, reflejo de la inestabilidad deportiva e institucional que atraviesa el club de Avellaneda.

