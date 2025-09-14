Tras la renuncia de Vaccari, Independiente acelera la búsqueda de DT

El ciclo de Julio Vaccari en Independiente llegó a su fin luego de un semestre para el olvido. El técnico que había dejado buenas sensaciones en 2024, con un equipo competitivo y una idea clara de juego, no pudo sostener los resultados y se despidió sin victorias en el Torneo Clausura, afuera de la Copa Argentina y también de la Sudamericana. Ante este panorama, el DT decidió dar un paso al costado y desde la dirigencia del Rojo ya mueven fichas para encontrar a su reemplazante.

Mientras tanto, Carlos Matheu, referente del club y hasta ahora en la Reserva, se hará cargo del plantel de manera interina hasta que se cierre la llegada del nuevo conductor.

Entre los primeros nombres que empezaron a sonar aparece el de Gustavo Quinteros, técnico con experiencia en el fútbol argentino y que viene de un paso breve por Gremio. Con pasado en Vélez y pretendido por varias selecciones sudamericanas, el Profesor es una de las opciones más cotizadas en el mercado.

La otra alternativa que se instaló fuerte es la dupla Favio Orsi – Sergio Gómez, responsables de la consagración de Platense en el Apertura, quienes quedaron libres tras su salida del Calamar y esperan un nuevo desafío en la élite.

La salida de Julio Vaccari se suma a una racha negativa para Independiente, que en los últimos cinco años lleva seis entrenadores diferentes y no logra consolidar un proyecto estable. El próximo técnico que asuma será el séptimo en apenas 60 meses, reflejo de la inestabilidad deportiva e institucional que atraviesa el club de Avellaneda.