Rescataron más de 40 animales en dos meses, pero hoy piden ayuda urgente

La Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia), con sede en Cipolletti, informó que en julio y agosto concretaron 45 rescates de perros y gatos, además de 46 atenciones veterinarias por diversas causas.

En el mismo período se concretaron 32 adopciones, logrando que animales recuperados encuentren nuevas familias.

Gastos y deuda veterinaria

El trabajo implicó cirugías, estudios médicos, medicación y alimentación especial, lo que generó una deuda superior a los $7.000.000.

Desde Funpabia señalaron que la organización funciona sin fines de lucro, no recibe apoyo estatal ni empresarial, y depende únicamente de las donaciones de la comunidad.

“Con mucho dolor, debemos frenar y decir que no podemos tomar más casos nuevos hasta bajar un poco las cuentas. Queremos seguir adelante, pero necesitamos su ayuda”, indicaron las rescatistas.

Actividades para recaudar fondos

Para afrontar la deuda, Funpabia organiza un bingo solidario en Cipolletti, cuya fecha será anunciada próximamente. Convocaron a quienes deseen colaborar con premios o alimentos para el buffet, con el objetivo de realizar un evento comunitario.

Además, recordaron que cualquier persona interesada puede colaborar con donaciones, incluso mínimas, a través del alias bancario: funpabia.791 (a nombre de Bettina Mariel Ferrari).

Cómo ayudar a Funpabia