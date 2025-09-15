¿Cómo estará el tiempo en Neuquén esta semana? abrigo a la mañana y tardes cálidas

El fin de semana dejó postales de sol y calorcito primaveral en Neuquén, pero el inicio de la semana marca otro ritmo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días tendrán mañanas frías y tardes que, aunque más agradables, todavía no levantan el calor que ya se siente en la región y que adelanta el pleno disfrute del calor.

Neuquén capital y alrededores

En la ciudad y alrededores, las mínimas estarán cerca de los 10 °C y las máximas no superarán los 21 °C entre lunes y miércoles. El viento soplará moderado del oeste, con algunas ráfagas en horas de la tarde.

Zona centro

En Cutral Co y Plaza Huincul, las jornadas se mantendrán frescas: 9 °C de mínima y hasta 21 °C de máxima, con ráfagas de 30 km/h que le quitarán la tibieza al mediodía. Zapala, en cambio, tendrá temperaturas más bajas: amanecerá entre 4 y 6 °C, con máximas de apenas 16 °C.

Cordillera y pasos fronterizos

El panorama más duro estará en la cordillera. San Martín, Junín y Villa La Angostura arrancarán con 0 °C y no pasarán de 10 °C en las horas más cálidas. En zonas altas como Chapelco y Aluminé, se espera entre 2 y 12 °C, con lloviznas débiles el lunes que mejorarían hacia el martes. Los pasos internacionales, como Pino Hachado y Copahue, podrían registrar incluso nevadas aisladas.

Norte provincial

En Chos Malal, el clima será más benigno: las mínimas rondarán los 7 °C y las máximas estarán cerca de los 20 °C, con vientos leves y sin lluvias a la vista.