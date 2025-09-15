La Feria del Libro continúa este lunes con una jornada cargada de literatura, música y reflexión

La Feria del Libro de Neuquén continúa este lunes con una agenda repleta de actividades culturales que se desarrollarán en distintos espacios del predio ferial. Conversatorios, presentaciones de libros, espectáculos artísticos y temáticas vinculadas a la identidad patagónica forman parte de la programación del día.

Auditorio Marcelo Martín Berbel

La jornada comienza a las 17:00 hs con la mesa “Narrar la Patagonia”, un conversatorio donde el periodista Santiago Rey dialogará con los periodistas neuquinos Bruno Oliva, Emiliana Cortona y Cecilia Rayén Guerrero Dewey sobre los desafíos y particularidades de contar historias desde y sobre el sur argentino.

A las 18:00 hs, Hernán Esteban Ingelmo presentará "Vida con sabor a Evangelio" , un libro que propone reflexiones inspiradas en los manuscritos de Don Jaime Francisco de Nevares, figura emblemática del compromiso social y religioso en la región.

La música y la poesía se harán presentes a las 19:00 hs con el espectáculo "Recortes de vida", a cargo de Mirta Sangregorio y Pedro Palacios.

El cierre en este espacio será a las 20:00 hs, con la presentación del libro "Desde la cultura Mapuche", una publicación de la Universidad Nacional del Comahue, presentada por su recopiladora Magaly Ávila.

Auditorio Irma Cuña

A las 17:00 hs, Carlos Alberto Vega presentará su novela de terror "El viejo de la bolsa", seguida a las 18:00 hs por el poemario Las indecisas alas de María Victoria Vagnoni.

La programación continúa a las 19:00 hs con "Mandato clandestino", una biografía novelada de Fernando Miodosky, y finaliza a las 20:00 hs con la biografía-entrevista "Mari Mari Iñce Rosaría Barra Pigen Tañi Lof Puel", de María Fernández Mouján.

Domo María Elena Walsh

Este espacio alternativo presentará a las 18:00 hs el poemario "Los pájaros cantarán odas de muerte y decepción", de Camila Poblete, y a las 19:00 hs, "El desierto en la boca", una colección de cuentos de Matías Stiep.

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad a participar de este espacio de encuentro con la palabra, la memoria y la identidad cultural patagónica.