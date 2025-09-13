Con el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”, la ciudad de Neuquén dio inicio este viernes a la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel”, un evento que se convierte en el corazón de los festejos por el 121º aniversario de la capital provincial.

Durante diez días, el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) será el escenario de una variada agenda cultural: presentaciones de libros, charlas con escritores, recitales poéticos, espectáculos musicales y actividades para todos los públicos.

Este sábado, la feria desplegará una intensa programación en distintos espacios:

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17 hs: UNCo presenta "Payadores neuquinos".

18 hs: "Mar que no guarda nada", de Ricardo Costa.

19 hs: Fernando Schpoliansky y su "Economía paso a paso".

20 hs: Mar Petryk presenta "Detonante".

Auditorio Irma Cuña

18 hs: Renata Matkovic y su dramaturgia "El parlamento de los pájaros".

19 hs: "Reformadas, la revolución del sofá", de Sandra Ivanna Lambertucci.

20 hs: Ely Navarro presenta "Un poco más de mí".

Domo María Elena Walsh

18 hs: Charla de Patricio Denegri: "El nuevo aire del terror en Argentina".

19 hs: Pablo Lautaro y su poemario "Diálogo entrañable".

Escenario Central

16 hs: Humor y música con Luis Pescetti.

21 hs: Concierto de Soul Goodman.

22 hs: Cierre a puro ritmo con Despertar de los grises.

Con entrada libre y gratuita, la feria invita a vecinos, vecinas y visitantes a ser parte de esta celebración donde la ciudad se cuenta a sí misma, entre letras y acordes.