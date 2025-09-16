Neuquén apuesta a la salud pública y suman ambulancias, autos y casillas para mejorar la atención del SIEN

En un acto realizado este martes, el gobernador Rolando Figueroa entregó 15 ambulancias, dos utilitarios y casillas para fortalecer el funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Acompañado por autoridades y trabajadores del sector, afirmó que “en Neuquén la salud es una decisión política” y remarcó la voluntad de garantizar un sistema de salud accesible y eficiente.

El equipamiento incluye una casilla odontológica, otra de comunicaciones y material para el Sistema Integrado de Atención Domiciliaria (SIAD). Estas unidades permitirán mejorar la capacidad de respuesta del SIEN y avanzar en la descentralización del sistema sanitario, acercando la atención a distintos barrios y localidades del interior.

Figueroa destacó que “el 71% de la población neuquina se atiende en el sistema público”, lo cual, sostuvo, refleja la confianza en el personal de salud. En ese marco, valoró el esfuerzo del equipo que trabaja en contextos complejos y con recursos limitados, comprometiéndose a continuar con mejoras estructurales y operativas.

Además, señaló que el Estado debe ser “presente y eficiente”, evitando desperdiciar recursos para asegurar el financiamiento a sectores clave. También remarcó que la provincia absorbió programas nacionales abandonados, reafirmando su compromiso con la salud pública y la atención de los pacientes sin distinciones.

En cuanto a los desafíos venideros, alertó sobre la temporada estival y los riesgos de incendios forestales, por lo cual adelantó que se incorporará equipamiento específico para reforzar el primer ataque en zonas de interfaz, especialmente en localidades con presencia de bosques.

La secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, repasó la evolución del SIEN desde su creación en 2012. Subrayó que “la emergencia requiere un Estado presente” y aseguró que las experiencias de privatización en otros lugares no funcionaron por falta de compromiso con quienes enfrentan situaciones críticas.

Por su parte, Rafael Palomino, director del SIEN Pediátrico, celebró la entrega de las nuevas unidades como un paso clave para optimizar la respuesta sanitaria ante urgencias pediátricas. Actualmente, el SIEN realiza más de 100 atenciones diarias y ha superado las 400 mil intervenciones desde su creación, consolidándose como un actor esencial en la salud pública neuquina.