Hombre desvanecido en la calle en Centenario: qué pasó

En horas recientes, vecinos de un sector de la calle Juan Domingo Perón solicitaron la intervención de la Comisaría 52. Informaron la presencia de un hombre desvanecido sobre la vía pública.

Al arribar, los efectivos policiales constataron que presentaba una lesión en la boca. Pese a las recomendaciones, el hombre se negó a recibir atención médica y decidió permanecer en el lugar. Según señalaron los testigos, se encontraba en aparente estado de intoxicación alcohólica.

Segundo llamado y traslado al Hospital Natalio Burd

Minutos más tarde, los vecinos volvieron a comunicarse con la comisaría. El hombre permanecía en el mismo sitio y esto generaba preocupación entre las familias que transitaban la zona.

En esta segunda intervención, el hombre aceptó recibir ayuda. Fue convocada una ambulancia del Hospital Natalio Burd, desde donde personal de salud lo trasladó para una mejor atención.

Intervención policial y sanitaria coordinada

El caso fue abordado en conjunto entre la Policía de la Provincia y el personal médico del hospital. Las autoridades confirmaron que la situación no representó incidentes mayores, aunque implicó dos intervenciones en pocos minutos.