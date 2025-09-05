Dolor por la muerte de Yanina Zampedri en la Facultad de Medicina: los mensajes de despedida

La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Yanina Zampedri, estudiante de segundo año, ocurrida el jueves por la tarde en la sede del barrio Los Tordos, en Cipolletti.

Según relataron testigos, Zampedri se descompensó mientras exponía un trabajo, sufrió convulsiones y dejó de respirar. Algunos presentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador, pero pese al traslado al hospital, la joven no pudo ser reanimada.

La reacción de la facultad y las autoridades

La Facultad de Ciencias Médicas declaró asueto por duelo y suspendió las actividades académicas y administrativas del viernes 5 de septiembre.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestra estudiante Yanina Zampedri. Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, expresó la institución en un comunicado oficial.

La decana Silvia Ávila señaló que la causa de muerte aún no está confirmada, aunque se presume que estuvo vinculada a la convulsión sufrida en clase. Indicó además que la facultad es un espacio cardioprotegido y que el docente a cargo es especialista en terapia intensiva.

Mensajes de despedida en redes sociales

“Mi pedazo de cielo, cómo se sigue ahora? Te voy a amar toda la vida, mi princesa, mi hermana”, comentó Franco Marquez. "Mi bella Yani, tan hermosa y linda. Así vas a quedar guardada en mi corazón" y "Mi niña hermosa, se me inunda el corazón de tristeza. Allá te esperan los abuelos que te amaban", fueron otros mensajes.

Impacto en la comunidad universitaria

La muerte de Yanina generó conmoción en la Universidad Nacional del Comahue y en la ciudad de Cipolletti. Estudiantes, docentes y personal de salud que presenciaron el hecho expresaron su pesar y acompañaron a la familia.

Desde la guardia hospitalaria, Flavia Román compartió su testimonio: “Éramos 15 personas esperando a ser atendidos y todos oramos por ella y su madre”.