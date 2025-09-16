Choele Choel se viste de campo: la Expo Rural celebra su 48° edición

La cuenta regresiva terminó. Desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre, la Sociedad Rural de Choele Choel abrirá las tranqueras para recibir a productores, expositores agroindustriales, instituciones educativas y visitantes de toda la región. Con su 48° Expo Rural, el Valle Medio se prepara para vivir uno de los encuentros más grandes y convocantes del año.

El cronograma arranca el jueves a las 9 con el ingreso de animales, maquinaria y stands, sumado a la tradicional jura de admisión. El viernes será la oportunidad para que las escuelas recorran la muestra, mientras se inaugura el patio de comidas y se enciende oficialmente la exhibición agroindustrial, una vidriera clave para los protagonistas del sector.

El sábado concentrará la atención con las juras de clasificación de las razas Angus y Hereford, un clásico para los amantes de la genética ganadera. La jornada también tendrá un costado festivo con el almuerzo de vaquillona con cuero, un fogón criollo con guitarreada y la adrenalina del circuito de test drive.

El domingo será el gran cierre: acto inaugural ganadero, entrega de premios y las ventas que siempre generan expectativa. Desde la mañana hasta la tarde, el predio ofrecerá un combo de campo, negocios y entretenimiento que promete convocar a miles de personas.

Durante las cuatro jornadas, el patio de comidas estará abierto de manera permanente, convirtiéndose en el punto de encuentro obligado para compartir un almuerzo, disfrutar de un asado o sumarse al ritual de la guitarreada bajo el cielo de Choele Choel.

Programa completo con los horarios:

Jueves 25:

9 hs: Apertura predio para ingreso de animales

12 hs: Llegada de maquinaria, stands, etc de expositores Agroindustriales

14 hs: inicio jura de admisión

18 hs: cierre de acceso al predio

Viernes 26:

8 hs: Ingreso de animales y jura de admisión

8 hs: Armado y detalles finales de expositores agroindustriales

10 hs: Cierre de ingreso de animales

10 hs: Inicio de recorridos para las entidades educativas

10 hs: Apertura patio de comidas

12 hs: Finalización de armado de expositores agroindustrial

13 hs: Inicio y apertura de la exhibición del sector agroindustrial

18 hs: Finalización de jura de admisión

18 hs: Cierre de acceso al público

21 hs: Cena de cabañeros

Sábado 27:

9 hs: Apertura al predio

10 hs: Apertura patio de comidas

10 hs: Jura clasificación de raza Angus

12 hs: Apertura circuito Test Drive

12 hs: Almuerzo de vaquillona con cuero

14 hs: Jura clasificación de raza Hereford

17 hs: Fogón criollo con guitarreada

18 hs: Cierre circuito Test Drive

19 hs: Cierre de predio

Domingo 28:

9 hs: Apertura muestra agroindustrial y ganadera

10 hs: Apertura patio de comidas

11 hs: Acto inaugural ganadera

12 hs: Apertura circuito Test Drive

13 hs: Almuerzo y entrega de premios

14:30 hs: Ventas

18 hs: Cierre circuito Test Drive

19 hs: Cierre de jornada de las muestras Agroindustrial y Ganadera