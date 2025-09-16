Qué hay detrás del cartel de multas en los baños de la Facultad de Medicina de la UNCo

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) quedó en medio de una polémica, a partir de una imagen que se volvió viral en las redes sociales, la cual luego se conoció se trataría de una broma que ya tuvo lugar en otras universidades del país.

Dicho aviso advertía respecto de una práctica "íntima" en los baños de la institución, a la que describen como "ilegal y contraria a las normas establecidas por el Consejo de Estudiantes y el Rectorado".

Además, y de acuerdo con el texto, las tuberías de los baños no están preparadas para recibir "descargas humanas fuera de su uso habitual". Además, relataba que las autoridades aseguraron que la acumulación de semen en los desagües provocó bloqueos repetidos en las cañerías, algunas de ellas al borde de reventar.

Ese mismo escrito también comunicaba que, si se determina la responsabilidad de un estudiante mediante análisis de las descargas, se aplicarán multas económicas y se notificará a las autoridades competentes para evaluar medidas disciplinarias.

Por último, pedían que este tipo de prácticas sean realizadas en el "ámbito privado de cada estudiante" y no en las instalaciones universitarias

Dado que el cartel contaba con los logos oficiales de la Casa de Altos Estudios, muchos de los asistentes a esa sede se tomaron el anuncio de forma "muy seria", en tanto que otros confiaron que se trataría de una broma viral en redes sociales y que se habría realizado en otras Facultades, llegando así a los baños de la UNCo.