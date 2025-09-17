Buscan en el Alto Valle a un hombre de 26 años que desapareció hace una semana en Roca

Se activó el protocolo de búsqueda de paradero para dar con Nicolás Agustín Troncoso, un joven de 26 años que fue visto por última vez el martes 9 de septiembre en la ciudad de General Roca. La División Búsqueda de Personas de la Policía de Río Negro difundió datos identificatorios, y solicitó a la comunidad que aporte cualquier información que permita localizarlo. La investigación está a cargo de la Comisaría 31ª, con intervención de la Dirección de Investigaciones.

Troncoso mide 1,70 metros, es de contextura física delgada, tiene cabello corto castaño y ojos marrones. Posee tatuajes visibles en la pierna y en el brazo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, pantalón gris, remera azul y una campera tipo militar. También se informó que le falta una pieza dental (incisivo izquierdo), lo que constituye un rasgo distintivo para su identificación.

La última vez que se lo vio fue en horas de la mañana, y desde entonces no se ha tenido contacto con él. La Policía trabajó con registros de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y relevamiento territorial para reconstruir sus últimos movimientos.

Desde la fuerza se remarcó que cualquier dato puede ser relevante, y se solicita a la ciudadanía que se comunique de inmediato al número de emergencias 911 o que se acerque a la unidad policial más cercana. También se puede aportar información directamente en la Comisaría 31ª de General Roca, donde se centraliza la investigación. El protocolo incluye la articulación con organismos judiciales, sanitarios y de protección civil.

