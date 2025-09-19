Así quedó La Trochita, la plaza del centro oeste neuquino que ahora es un renovado parque temático

El intendente Mariano Gaido encabezó la inauguración de la remodelación integral del sector oeste del Parque Central, que ahora lleva el nombre de La Trochita. El lugar, muy visitado por familias, fue transformado en un parque temático que combina juegos modernos con la historia ferroviaria de Neuquén.

Gaido aseguró que el proyecto es “un orgullo neuquino” y adelantó que no será el único: anunció la construcción de otros diez parques en distintos barrios, con una inversión que superará los $3.500 millones, financiados con fondos municipales. La remodelación de La Trochita demandó $400 millones.

En los próximos meses, el municipio tiene previsto inaugurar seis proyectos: el Parque Lineal de San Lorenzo Sur, la Plaza De Boca en Unión de Mayo, la plaza lindera al skatepark, Plaza Las Américas, Parque Norte y otro sector del Parque Central con temática Malvinas. También se avanzará en la plaza Ulloa de Gran Neuquén, una obra largamente reclamada por los vecinos.

La obra incluyó también zonas de descanso, un gimnasio al aire libre y nuevos senderos. Vecinos y vecinas celebraron la propuesta, mientras que referentes ferroviarios resaltaron que Neuquén suma un espacio seguro, moderno y cargado de historia.