Ruralistas patagónicos contra Nación: “nos están metiendo carne con hueso sin control"

Malestar y fuertes declaraciones, expresadas a través de un comunicado que rubricaron los presidentes de las sociedades rurales de toda La Patagonia. Ése fue el resultado de la reunión que mantuvieron en Buenos Aires con María Belén Giraudo, la flamante titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

“La sanidad patagónica está en riesgo y el gobierno mira para otro lado. Nos están metiendo carne con hueso sin control, y encima nos piden que lo aceptemos callados” sostuvieron, indignados, los ruralistas.

Los reclamos se reiteraron tras ese primer encuentro celebrado con la funcionaria que asumió a finales de julio. Lo hizo en reemplazo de Pablo Cortese, quien presentó su renuncia en medio de la disputa por la importación de vacunas veterinarias.

“Solicitamos nuevamente la derogación de la Resolución 460. Pero Giraudo fue clara y nos comunicó que no se derogará. Ante esta negativa, propusimos la suspensión por dos años, hasta tanto se dé forma a un Plan Nacional de Vacunación tendiente a lograr el estatus de país libre de aftosa sin vacunación, pero tampoco quiso” se lamentó el grupo.

Infructuosas demandas

Todo ocurrió ayer por la tarde. Por Neuquén participó Cecilia de Larminat, mientras que también estuvieron César Guatti por Santa Cruz, Nora y Daniel Lavayen junto a Luis Sacco por Río Negro, Lucila Apolinaire y Jorge de las Carreras por Tierra del Fuego, Osvaldo Luján y Andrés Fajardo por Chubut y el presidente de CRA, Carlos Castagnan.

En ese cónclave se les informó que en octubre o noviembre llegará una misión de la Unión Europea para inspeccionar el sistema sanitario patagónico. “Nos la vendieron como si fuera una visita estratégica, pero que aquí en el sur genera más preocupación que expectativas” finalizaron a través del escrito.