El gas natural ya está en Cayanta y se expandirá al resto del norte neuquino

El gobernador Rolando Figueroa inauguró el nuevo servicio de gas en Cayanta, marcando un avance clave en la obra que conecta a distintas comunidades del norte neuquino. El mandatario subrayó que se trata de obras públicas llevadas adelante por empresas estatales locales, lo que garantiza un desarrollo con identidad provincial.

El proyecto es ejecutado por la empresa Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), que avanza con personal y equipos en la región. La iniciativa forma parte de la política provincial de asegurar que el servicio de gas llegue a cada vez más pobladores del interior, mejorando sus condiciones de vida y fortaleciendo el arraigo.

El presidente de Hidenesa, Raúl Tojo, explicó que esta segunda etapa partió desde Andacollo y ya alcanzó a Cayanta. En esta instancia, el suministro beneficiará a 54 viviendas de Cayanta y Camalón. Luego los trabajos se extenderán hacia Nahueve, Bella Vista, Los Carrizos y finalmente Las Ovejas, con un cronograma previsto de varias semanas.

La obra incluye la instalación de una cañería de 90 milímetros y una Estación Reguladora de Presión en Cayanta, además de la extensión de la red que ya había alcanzado a Guañacos. En total, Hidenesa lleva ejecutados 27 kilómetros de tendido de gas en el Alto Neuquén, con el objetivo de llegar también a localidades como Lileo, Tierras Blancas y Los Miches.

La inauguración fue celebrada por los vecinos de Cayanta, quienes destacaron la transformación que implica contar con gas natural en sus hogares. “Es un sueño hecho realidad”, expresó Inés Morales, productora local, al agradecer la posibilidad de dejar atrás el uso de leña y disponer de calefacción segura en su casa.