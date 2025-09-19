Huinganco refuerza su sistema eléctrico con nuevas obras del EPEN

Con una inversión superior a 480 millones de pesos, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa inauguró este viernes dos obras clave en Huinganco destinadas a fortalecer el suministro eléctrico. Los trabajos fueron ejecutados por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Infraestructura, y benefician directamente a vecinos del barrio San Pedro y a toda la localidad.

La primera obra contempló el suministro eléctrico a 18 familias del barrio San Pedro mediante la construcción de 800 metros de línea de media tensión trifásica, un transformador de 160 kVA y 1,4 kilómetros de red de baja tensión preensamblada. También se instalaron 18 luminarias LED con su respectivo sistema de control y medición.

Este proyecto demandó una inversión de 285 millones de pesos y se concretó a partir de un trabajo conjunto entre el municipio de Huinganco, que aportó materiales y mano de obra, y el EPEN, que realizó el montaje eléctrico con su personal de la Regional Norte. La mejora permitirá futuras radicaciones en la zona, además de garantizar energía segura.

El intendente Luis Sepúlveda agradeció a empleados municipales y empresas locales por su colaboración. Destacó la importancia de esta obra, que permitirá a los vecinos retomar proyectos de vivienda paralizados por la falta de energía: “Hay gente que había sacado créditos hace seis años y no podían avanzar”.

La segunda intervención consistió en la reubicación de una subestación transformadora y la instalación de una nueva unidad para abastecer la Reserva Fría. Se incorporó un transformador de 315 kVA, 100 metros de red de baja tensión y tres luminarias LED, con una inversión de 196 millones de pesos para mejorar la seguridad vial y el sistema eléctrico.