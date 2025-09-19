¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Huinganco refuerza su sistema eléctrico con nuevas obras del EPEN

Las intervenciones incluyeron la conexión de 18 familias al servicio y la reubicación de una subestación para optimizar la seguridad y confiabilidad del suministro.

Por Sabrina Morales
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 16:54
Con una inversión superior a 480 millones de pesos, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa inauguró este viernes dos obras clave en Huinganco destinadas a fortalecer el suministro eléctrico. Los trabajos fueron ejecutados por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Infraestructura, y benefician directamente a vecinos del barrio San Pedro y a toda la localidad.

La primera obra contempló el suministro eléctrico a 18 familias del barrio San Pedro mediante la construcción de 800 metros de línea de media tensión trifásica, un transformador de 160 kVA y 1,4 kilómetros de red de baja tensión preensamblada. También se instalaron 18 luminarias LED con su respectivo sistema de control y medición.

Este proyecto demandó una inversión de 285 millones de pesos y se concretó a partir de un trabajo conjunto entre el municipio de Huinganco, que aportó materiales y mano de obra, y el EPEN, que realizó el montaje eléctrico con su personal de la Regional Norte. La mejora permitirá futuras radicaciones en la zona, además de garantizar energía segura.

El intendente Luis Sepúlveda agradeció a empleados municipales y empresas locales por su colaboración. Destacó la importancia de esta obra, que permitirá a los vecinos retomar proyectos de vivienda paralizados por la falta de energía: “Hay gente que había sacado créditos hace seis años y no podían avanzar”.

La segunda intervención consistió en la reubicación de una subestación transformadora y la instalación de una nueva unidad para abastecer la Reserva Fría. Se incorporó un transformador de 315 kVA, 100 metros de red de baja tensión y tres luminarias LED, con una inversión de 196 millones de pesos para mejorar la seguridad vial y el sistema eléctrico.

 

