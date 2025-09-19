¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Trágico vuelco en la Ruta 237: quedó restablecida la circulación

Un camionero de 33 años falleció este 19 de septiembre tras despistarse su camión con frutas y verduras.

Por Nicolás Alvarez
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 18:42
Un camionero de 33 años, oriundo de Bariloche, perdió la vida este jueves 19 de septiembre en un accidente vial en la Ruta Nacional 237. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1542, cerca de Piedra del Águila, cuando el vehículo que transportaba frutas y verduras despistó, volcó y cayó a un barranco.

Operativo de emergencia y tránsito

En el lugar intervinieron Bomberos, Policía, Gendarmería y personal de Criminalística, quienes trabajaron para asegurar la zona y levantar el camión.

Según el Flash Informativo de Vialidad Nacional del 19 de septiembre de 2025 a las 17:05, la circulación en la Ruta Nacional 237 ya fue restablecida, especialmente en el tramo cercano a Alicurá. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los conductores extrema precaución y respetar las indicaciones del personal policial.

