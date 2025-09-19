Cómo estará el tiempo este 20 de septiembre: lluvias, nieve y alertas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 20 de septiembre la provincia de Neuquén tendrá condiciones meteorológicas variables, con tormentas, lluvias, chaparrones y nevadas según la región. Se esperan ráfagas de viento de hasta 69 kilómetros por hora en algunas zonas y un alerta amarillo por lluvias para San Martín de los Andes.

Neuquén Capital

En la capital provincial, la jornada comenzará con tormentas y una temperatura mínima de 10 grados, con vientos del Este de hasta 59 kilómetros por hora. Durante la mañana persistirán tormentas aisladas con 17 grados y viento del Noreste. Por la tarde se prevén chaparrones, descenso a 15 grados y viento del Sudoeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche volverán las tormentas aisladas, con 12 grados y viento del Oeste.

Zapala

En Zapala, el pronóstico indica lluvias desde la madrugada, con mínima de 7 grados y vientos del Este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Durante la mañana se mantendrán las lluvias con 14 grados y viento del Noreste. En horas de la tarde habrá chaparrones y descenso de la temperatura a 12 grados, con viento del Oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Por la noche se esperan lluvias aisladas, con 7 grados y viento del Sudoeste.

San Martín de los Andes

San Martín de los Andes se encuentra bajo alerta amarillo por lluvias. La madrugada y la mañana tendrán nevadas fuertes con temperaturas cercanas a 3 grados y viento del Sudoeste. Por la tarde se prevén lluvias con 8 grados y vientos del Oeste de hasta 31 kilómetros por hora. Hacia la noche se esperan lluvias y nevadas con 3 grados y viento leve del Oeste.

Chos Malal

En Chos Malal la madrugada iniciará con lluvias, 5 grados y viento suave del Sudoeste. Durante la mañana continuarán las lluvias aisladas, con ascenso a 13 grados. Por la tarde habrá chaparrones con 11 grados y ráfagas de viento del Oeste que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora. La jornada cerrará con lluvias aisladas, 8 grados y viento leve del Oeste.