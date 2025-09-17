Hasta cuándo dura la lluvia en Neuquén: el pronóstico del jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de septiembre en la provincia de Neuquén. La jornada se presentará con condiciones variables: desde tormentas y lluvias en el sur cordillerano hasta ráfagas intensas en el norte y centro de la provincia, con registros que podrían superar los 70 km/h.

Neuquén capital: nubes y viento moderado

En la ciudad de Neuquén, el día comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada y una mínima de 10 grados. Durante la mañana el cielo se mantendrá nublado y la temperatura ascenderá hasta los 19 grados. Por la tarde se espera nuevamente cielo cubierto, con viento del noroeste y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, acompañadas de un descenso de la temperatura a 13 grados. Hacia la noche continuará nublado, con registros cercanos a los 12 grados.

Zapala: jornada ventosa con ráfagas de hasta 69 km/h

Zapala tendrá un inicio mayormente nublado, con 7 grados de mínima. Durante la mañana persistirá la nubosidad, con viento del oeste y ráfagas de hasta 50 km/h. La tarde será ventosa, con 13 grados y ráfagas que podrían llegar a 69 km/h. Por la noche, el cielo seguirá cubierto y la temperatura se mantendrá en 12 grados, con viento del sudoeste.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes registrará un amanecer frío, con 3 grados y cielo mayormente nublado. Durante la mañana están previstas lluvias y nevadas, con viento del oeste. En horas de la tarde las precipitaciones continuarán, con lluvias y ráfagas del sudoeste de hasta 50 km/h, alcanzando una máxima de 7 grados. La noche seguirá con lluvias y 6 grados.

Chos Malal: ráfagas que podrían superar los 78 km/h

El norte de la provincia tendrá condiciones más severas. En Chos Malal el día iniciará con cielo parcialmente nublado y 8 grados. Durante la tarde se esperan vientos intensos del noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h, acompañadas de 13 grados de temperatura. Hacia la noche, el cielo se mantendrá nublado y el viento del oeste seguirá presente, con ráfagas de hasta 59 km/h y 12 grados.