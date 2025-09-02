Preocupación por la muerte de una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén informó este martes 2 de septiembre el fallecimiento de una mujer de 44 años a causa de hantavirus en la ciudad de San Martín de los Andes.

El resultado positivo fue emitido por el Laboratorio Central de Neuquén, tras una investigación que comenzó cuando la paciente presentó fiebre, cefalea, astenia, mialgias y dolor abdominal el lunes 25 de agosto.

La paciente comenzó con síntomas el lunes 25 de agosto con registros febriles, cefalea, astenia, mialgias y dolor abdominal. El 28/8 consultó en un centro privado de la localidad cordillerana y nuevamente el 29 y 30 de agosto en el hospital sanmartinense, donde se decidió su internación por presentar la clínica y laboratorio compatible con hantavirus.

Según la investigación epidemiológica, la mujer había realizado caminatas en áreas boscosas donde habita el roedor transmisor del hantavirus. Ante la confirmación del diagnóstico, se dispuso el aislamiento preventivo de los contactos estrechos, siguiendo el protocolo sanitario vigente.