Un helicóptero sanitario privado operará en el Aeroclub de Choele Choel para cubrir a Vaca Muerta oil Sur

El Aeroclub de Choele Choel será la base operativa de un helicóptero sanitario privado contratado por YPF, que permanecerá en la región durante un período aproximado de tres años. La aeronave, de la empresa Modena Air Service, estará dedicada a las tareas vinculadas con el oleoducto que unirá Chimpay con Playas Doradas, pero también brindará cobertura sanitaria preventiva a los trabajadores.

La decisión de elegir al Aeroclub como base responde a cuestiones estratégicas, su ubicación geográfica, la disponibilidad de espacio para el guardado del helicóptero y la buena conectividad del lugar. El helicóptero estará operando estará destinado a cubrir cualquier eventualidad relacionada con las obras.

El piloto y el mecánico de la aeronave, Forgan y Santillán, contaron en una entrevista con Radio de la Isla que el servicio también podrá estar disponible para la comunidad en casos extremos: “Por una cuestión de sentido común, convivencia y humanidad, cuando surge un requerimiento que no forma parte del contrato, pero hay riesgo de vida, se usa”, remarcaron.

En paralelo, este jueves se realizará una capacitación para policías, bomberos y personal de salud de Choele Choel, destinada a instruir sobre los protocolos de actuación en caso de emergencias donde participe el helicóptero.