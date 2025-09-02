Alertas por vientos y nevadas: este es el pronóstico para este miércoles en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para la provincia de Neuquén este miércoles 3 de septiembre. Se esperan lluvias aisladas en el centro, nevadas en la zona cordillerana y ráfagas que podrían superar los 80 km/h, especialmente durante la tarde.

Neuquén Capital: lluvias y ráfagas intensas

En la capital neuquina, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 4 grados en la madrugada. Durante la mañana estará parcialmente nublado, con 6 grados y vientos del sudoeste de hasta 59 km/h. Hacia la tarde se prevén lluvias aisladas, 13 grados de máxima y ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h desde el sur. Por la noche, el cielo estará algo nublado con 10 grados y vientos más leves del sudeste.

Zapala: lluvias, nevadas y temperaturas bajo cero

Zapala tendrá un miércoles con condiciones más invernales. La madrugada se presentará mayormente nublada con temperaturas de -1 grado y vientos de hasta 59 km/h del oeste. Durante la mañana y la tarde se registrarán lluvias y nevadas, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 6 grados, y ráfagas de hasta 69 km/h del sudoeste. Por la noche se espera una leve mejora con cielo algo nublado y 4 grados.

San Martín de los Andes: persistirán las nevadas

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes tendrá nevadas desde la madrugada y a lo largo de la mañana, con -1 grado y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h del sudoeste. Por la tarde continuará la caída de nieve, con temperaturas en torno a 1 grado. Hacia la noche se prevé una mejora parcial con 2 grados y vientos más suaves.

Chos Malal: cielo nublado y sin precipitaciones

Chos Malal presentará condiciones más estables respecto a otras localidades. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 0 y 2 grados y vientos del sudoeste de hasta 59 km/h. La tarde mantendrá nubosidad sin lluvias, con 8 grados, mientras que la noche será algo nublada y más templada, con 6 grados.