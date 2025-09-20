Con el objetivo de fortalecer el desarrollo sustentable y diversificar la economía neuquina, el Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), otorgó asistencia financiera por un total de 4.379.869.000 pesos a proyectos productivos y de servicios distribuidos en distintas localidades.

La iniciativa incluyó créditos con tasas de interés promocionales, accesibles desde cualquier punto de la provincia mediante un sistema de gestión virtual que permitió mayor alcance y agilidad en los trámites.

Durante la actual gestión, se crearon más de 25 líneas crediticias orientadas a fomentar el crecimiento de múltiples sectores estratégicos, en línea con los objetivos del Plan Provincial de Regionalización, que busca equilibrar el desarrollo en todas las regiones neuquinas.

La directora del organismo, Josefina Codermatz, destacó que “el Iadep despliega su accionar para contribuir a la diversificación productiva de la economía de la provincia, el repunte de la actividad privada y el fomento de la cultura emprendedora”.

Además, sostuvo que el balance es ampliamente positivo: “El trabajo realizado resultó satisfactorio debido a que se ha superado el objetivo económico establecido durante el 2025. Además, se suma la asistencia técnica brindada a quienes requieren de un acompañamiento técnico para la puesta en marcha o crecimiento de sus proyectos”.

¿Cuáles son los rubros que reciben financiamiento?

Los rubros que reciben financiamiento abarcan un amplio abanico de actividades: fruticultura, ganadería, agricultura, producción ovina y caprina, forrajes, innovación, tecnología, turismo, economía del conocimiento, industrias culturales, economía social, construcción y transporte de pasajeros, entre otros.

La finalidad de estas inversiones es clara: incrementar la producción de bienes y servicios con valor agregado, dinamizar el comercio interno y fortalecer el consumo de productos regionales.

En paralelo, el Iadep continúa trabajando de forma articulada con otros organismos en programas como Neuquén Financia y Proyecta Futuro, que apuntan a acompañar a sectores específicos de la sociedad como mujeres, jóvenes emprendedores, personas con discapacidad y organizaciones sociales, para que puedan desarrollar o consolidar sus emprendimientos y empresas.