La programación de este sábado en la Feria del Libro de Neuquén

La Feria Internacional del Libro de Neuquén, que cerrará mañana domingo, presenta este sábado 20 de septiembre una nutrida agenda de actividades distribuidas en distintos espacios, además de espectáculos musicales y muestras.

Este fin de semana se vivirán los últimos capítulos de la 12° edición de la Feria Internacional del Libro Neuquén. “Hemos superado ampliamente las expectativas, con un promedio prácticamente de 30 mil personas por día y después alrededor de 20 mil los días de semana lo que es un montón”, detalló María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, en declaraciones a AM550. La funcionaria dijo que se estima que se superarán los 250 mil visitantes.

El horario para visitar la feria es de 14 a 22 en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada por la calle Mitre y Santa Cruz.

Auditorio Marcelo Martín Berbel

16 horas: "Vairoleto, pechito libertario", Espectáculo, teatro de títeres, épica criolla. (ATP). La Pelela Títeres, San Martín de los Andes.

17 horas: Tomás Watkins presenta "Nueva Mitología " (El Suri Porfiado), poesía. En compañía de la Rayén Daiana Pozzi y Verónica Padín

18 horas: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el 2° Premio en Novela FEN: de Rafael Urretabizkaya y Wille Arrúe. Participan autores, Alicia Frischnechkt y la directora del FEN, Carina Rita Medina.

19 horas: Homenaje a la trayectoria de la escritora Matilde Salcedo de Facal.

20 horas: El escritor e historiador Felipe Pigna presenta su primera novela "Conspiración en Londres " (Planeta).

Auditorio Irma Cuña

18 horas: Charla "Memoria y fantasía en los relatos de Felisberto Hernández", por la Dra. en Letras, Enriqueta Morillas Ventura

19 horas: Charla, "Libracos, la librería que hizo leer a generaciones de neuquinos ", a cargo de Pablo Montanaro.

20 horas: El Colectivo La Mano en la Sed presenta "Antología 10 Años" (Kuruf) Narrativa y poesía

Domo María Elena Walsh

19 horas: Charla, "Mitos y leyendas argentinas: un recorrido por nuestra tradición oral", a cargo de LucilaL'Estrange.

Escenario "Con el viento en la voz la ciudad cuenta"

16 horas: Los Musis de Profika.

21 horas: Delta calibre

22 horas: La gente no lee

Carpa YPF

A las 16, 17 y 18 horas: La Bicicloteca, espacio de lecturas a cargo de Miguel Angel Savone.