Feria del Libro: "Los auditorios también han sido convocantes con expositores locales"

La Feria del Libro de Neuquén registró la participación de más de 7.500 estudiantes de escuelas primarias y secundarias durante las visitas educativas, según informó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, en el programa Entretiempo de AM550 La Primera. Además, explicó que los auditorios también han sido convocantes con expositores regionales y locales.

La funcionaria destacó la relevancia de brindar actividades exclusivas para estudiantes y reconoció que algunas escuelas no pudieron inscribirse por cupo limitado, aunque luego organizaron visitas fuera del horario educativo. En total, se estima que el evento impactó a 10.000 estudiantes de la ciudad.

Asistencia general y agenda de la feria

La feria, de entrada libre y gratuita, espera superar las 250.000 personas durante todo el fin de semana. Entre los invitados especiales se encuentran Eduardo Sacheri y Verónica Boys, quienes realizarán presentaciones y charlas para el público general.

Además, la programación incluye exposiciones de más de 200 escritores independientes, locales y regionales, que participan no solo presentando sus libros, sino también con talleres y charlas abiertas al público.

Espacios y atracciones culturales

La feria cuenta con una amplia variedad de actividades:

Carpa paleontológica , destacada por su cueva interactiva y exposición educativa.

Sala de escape de la Fundación YPF y espectáculos musicales y infantiles.

Gastronomía local y espacios dedicados a libreros y autores regionales.

Pasqualini remarcó la importancia de la colaboración entre el municipio y la provincia, calificando la feria como una política pública cultural y educativa, que también genera impacto económico y turístico en la ciudad.

Ciudades invitadas y vinculación

Este año la ciudad invitada es Chos Malal, destacando la historia y los intercambios culturales entre localidades de la provincia. La secretaria adelantó que para próximas ediciones se planea invitar a nuevas ciudades para fortalecer la participación de escritores y artistas locales. "Me gustaría que sea una localidad o pueblo chico que tenga su feria", agregó.

Eventos próximos y actividades complementarias

La secretaria de Jefatura de Gabinete confirmó la realización de la Fiesta de la Confluencia, que se llevará a cabo del jueves 5 al domingo 8 de febrero. El lanzamiento para la prensa será el lunes 22 a las 19:30 en el Alto Comahue Shopping, donde se anunciarán artistas participantes y sorteos de vehículos, motos y monopatines eléctricos.

