Una potente explosión sacudió la mañana del sábado el barrio Parque San Juan, en la ciudad de General Roca, luego de que se registrara un estallido en un depósito ubicado en la calle Rohde al 1700. Tras la primera detonación, testigos reportaron que continuaron escuchándose explosiones durante al menos diez minutos, generando alarma entre los vecinos y vecinas del sector.

En el lugar trabajan intensamente efectivos de la Policía, dos dotaciones de Bomberos y ambulancias del hospital local. Según información preliminar, una persona resultó herida y fue atendida de urgencia por personal médico.

Vecinos que se acercaron al lugar manifestaron su sorpresa y preocupación, ya que desconocían la existencia de un depósito de materiales pirotécnicos en la zona residencial. La situación generó un fuerte operativo de seguridad, con un perímetro resguardado y calles cortadas para facilitar las tareas de emergencia.

Una densa columna de humo negro es visible desde distintos puntos de la ciudad, y los estruendos de las explosiones se escucharon a varios kilómetros de distancia. Según informó ANRoca, en el lugar continúan cayendo restos de pirotecnia en los alrededores, mientras se mantienen las detonaciones esporádicas.

Las autoridades trabajan para contener la situación y avanzar en la investigación que permita determinar las causas del incidente. Por el momento, se solicita a la población evitar circular por la zona afectada.

Noticia en desarrollo...