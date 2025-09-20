Repavimentan un tramo clave de la Ruta 7 en el corredor Vaca Muerta

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó a repavimentar el sector conocido como Agua Colorada, en el tramo de la ruta provincial 7 que va desde Añelo hacia el empalme con la ruta provincial 5 camino a Rincón de los Sauces.

Esta obra forma parte de las acciones que lleva adelante el gobierno provincial para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en las principales rutas del Corredor Vaca Muerta y es posible gracias a la inversión realizada en equipamiento de esta empresa provincial.

Las tareas están a cargo del equipo de trabajo del Departamento Asfalto y consisten en la repavimentación de este tramo de dos kilómetros de extensión aproximadamente. Debido a las condiciones de envejecimiento y deterioro del pavimento existente hubo que retirarlo, efectuar la nivelación, aportar material, imprimar y, por último, colocar la nueva carpeta asfáltica.

Milton Gómez, un trabajador de vialidad que a cargo de la obra, detalló la logística utilizada para garantizar las tareas: consiste en trasladar el material desde la planta de asfalto ubicada en Zapala -sede central del organismo vial neuquino- lo que genera una dinámica de colocación de carpeta asfáltica caliente de 8 bateas diarias. “Es un orgullo para nosotros”, expresó.

La obra se replica también en el sector de la ruta 7 ubicado entre Añelo y el límite con Río Negro, donde Vialidad provincial contrató en paralelo el servicio de fresado y bacheo integral. Una vez finalizada la obra de repavimentación se prevé su señalización horizontal.