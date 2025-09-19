La madre está en prisión y las hijas seguían vendiendo drogas en Cutral Co

La División Antinarcóticos de Cutral Co llevó a cabo un allanamiento que derivó en la clausura preventiva de una vivienda del barrio Centro Sur, un inmueble que ya había sido intervenido varias veces este año por la misma causa. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe, Dr. Gastón Liotard, en el marco de la Ley Provincial N°3488.

La investigación, iniciada a fines de agosto y con más de veinte días de tareas de observación, permitió constatar que la vivienda seguía siendo utilizada para la comercialización de drogas, pese a que la propietaria se encuentra cumpliendo condena en Neuquén Capital por delitos vinculados al narcotráfico.

Según informaron las autoridades, durante la ausencia de la dueña, sus hijas retomaron la actividad ilegal, y se registró la presencia de menores de edad, algunos con guardapolvos escolares, comprando sustancias prohibidas, lo que generó una alerta inmediata a la Fiscalía.

El procedimiento concluyó con el secuestro de elementos de interés para la causa, la imputación penal y libertad supeditada de dos mujeres, y la clausura preventiva del inmueble, que se suma a otra realizada el pasado 3 de septiembre en el barrio Otaño de Plaza Huincul, también utilizado como punto de venta de drogas.

El operativo contó con la colaboración del Grupo Especial GEOP, Comando Radioeléctrico y personal municipal, bajo la coordinación de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Co.

Las autoridades advirtieron que el caso evidencia la persistencia de la actividad delictiva en inmuebles previamente intervenidos, y reforzaron la necesidad de mantener la vigilancia sobre lugares que, a pesar de las clausuras, continúan operando como centros de venta de estupefacientes.

Cabe recordar que, desde finales del mes de julio, la lucha contra el narcotráfico entró en una segunda etapa en la que el Estado irá por los inmuebles utilizados para vender drogas. Durante ese anuncio el fiscal general de Neuquén, José Gerez fue categórico al señalar: “Apuntamos a las personas que venden y a los domicilios”.

En este sentido el fiscal remarcó el rol central de la ciudadanía para denunciar de forma anónima con el QR, o a través de la App Neuquén te cuida los lugares de venta; y la importancia del trabajo conjunto con los tres poderes del Estado.

La clausura preventiva implica un avance concreto en la política de Estado para combatir el delito en general y el microtráfico en particular, una de las prioridades del Gobierno neuquino.