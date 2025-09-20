Bariloche: agredió a inspectores y suspendieron los controles de alcoholemia

Durante la noche del viernes, inspectores municipales de Bariloche fueron agredidos por una mujer mientras realizaban controles de alcoholemia en el cruce de Moreno y Otto Goedecke. La agresión, que quedó registrada en video, provocó lesiones en las inspectoras involucradas.

Brenda Morales, Secretaria General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem), explicó: “La mujer, muy alcoholizada, agredió físicamente a la inspectora, tirándola al piso y provocando que ambas sufrieran golpes en rodillas y cuello. Desde primera hora nos comunicamos con ella para conocer su estado de salud”.

Suspensión de controles y pedido de seguridad

Tras el incidente, desde el Soyem anunciaron que los controles de alcoholemia quedan suspendidos en Bariloche por el día de hoy. Morales señaló que la medida busca proteger al personal municipal: “Sacar a los inspectores sin seguridad no nos da tranquilidad. En episodios anteriores, dos inspectoras también fueron agredidas y ahora vuelve a suceder”.

La dirigente remarcó la necesidad de presencia policial durante los operativos de tránsito. Según Morales, anoche la policía no estaba presente y los inspectores tuvieron que resolver la situación por sus propios medios.

Alcohol al volante: situación en aumento

La Secretaria General del Soyem advirtió que el consumo de alcohol al volante genera un riesgo creciente para la comunidad: “Todos los días se secuestran vehículos y la tendencia no baja, sino que aumenta día a día. Los inspectores realizan su trabajo, pero la situación se complica constantemente”.