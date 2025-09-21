Investigan la muerte de una mujer tras dar a luz en el hospital

La comunidad de Catriel quedó conmocionada este fin de semana luego de conocerse el fallecimiento de una vecina de 42 años en el hospital “Dra. Cecilia Grierson”. La mujer había dado a luz a su quinto hijo mediante una cesárea el viernes y, al día siguiente, sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida. El bebé se encuentra en buen estado de salud.

El director del hospital, doctor Alberto Bellido, confirmó que la intervención quirúrgica incluyó también una ligadura de trompas solicitada por la paciente. Según explicó, la operación “se desarrolló sin complicaciones” y los controles posteriores no habían mostrado irregularidades. “En tres décadas de profesión nunca viví algo así. Era una paciente sana, sin antecedentes de riesgo, a quien conocía desde hace años”, expresó con pesar.

El cuadro crítico se presentó en la sala de internación, donde el personal de guardia detectó la emergencia. Pese a las maniobras de reanimación, no lograron revertir el paro cardíaco.

El fallecimiento dio origen a una investigación judicial bajo la carátula de “muerte dudosa”. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de General Roca para la realización de la autopsia ordenada por el fiscal Leandro López, quien busca determinar con exactitud qué provocó el desenlace inesperado.

Mientras tanto, el recién nacido permanece bajo observación en el mismo hospital y evoluciona de manera favorable, lo que trajo algo de alivio en medio del dolor de la familia y el desconcierto del personal médico.