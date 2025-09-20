¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 20 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Tránsito y seguridad

Una camioneta volcó en Ruta 40, a la altura del Bordo Naunauco

Este sábado a la tarde, un siniestro vial activó a Bomberos Voluntarios de Taquimilán, personal de salud y Policía. El estado de las personas involucradas aún no fue informado.

Por Redacción

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 18:48
Gentileza: Central de Bomberos Voluntarios de Taquimilán

Alrededor de las 16 de este sábado, se reportó un siniestro vial a la altura del bordo Naunauco, en la Ruta Nacional 40. Personal de salud, Bomberos Voluntarios de Taquimilán y efectivos policiales se desplazaron al lugar para asistir a las personas que viajaban en la camioneta involucrada. Hasta el momento, no se ha informado el estado de salud de los afectados.

Las autoridades locales mantienen la ruta parcialmente afectada mientras continúan las tareas de asistencia y levantamiento de información sobre el incidente. Se recomienda a los conductores transitar con precaución por la zona.

Gentileza: Central de Bomberos Voluntarios de Taquimilán

Gentileza: Central de Bomberos Voluntarios de Taquimilán

