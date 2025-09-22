1200 millones de pesos para Policía y Bomberos, que recibieron nuevos móviles y equipamiento esencial

Con una inversión superior a 1.200 millones de pesos, el Gobierno de la Provincia del Neuquén entregó vehículos e insumos esenciales a distintas unidades de la Policía y Bomberos, como parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad pública. El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa.

La renovación del parque automotor provincial alcanzó a Neuquén capital, Plaza Huincul y Zapala, mientras que en Villa Traful y Manzano Amargo se dio inicio al proceso para la creación de sedes de Bomberos, con la entrega de las primeras camionetas destinadas a estas localidades.

Durante la ceremonia, el ministro de Seguridad Matías Nicolini destacó que estas entregas forman parte de una “política de inversiones constante” y subrayó que “debemos cuidar a quienes nos cuidan”, haciendo foco en mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y en fortalecer la prevención ante siniestros.

Además, se destacó el enfoque en los Bomberos de la Policía, quienes también fueron equipados en esta ocasión. Nicolini afirmó que “muchas veces fueron dejados de lado en otras gestiones” y resaltó que la prevención de incendios exige desembolsos en capacitación y herramientas adecuadas.

El Jefe de Policía, Carlos Díaz Pérez, expresó que contar con estos elementos “es un sueño cumplido”. Remarcó que la Policía neuquina tiene presencia territorial en toda la provincia y que el trabajo interno con la comunidad y organizaciones civiles se fortalece con equipamiento moderno.

Entre lo entregado se incluyen móviles policiales, 900 chalecos balísticos, 119 computadoras, cascos, alcoholímetros, y equipamiento contra incendios como mangueras, lanzas, tijeras multipropósito y mantas ignífugas, además de insumos para oficinas y rescate vehicular, todos adquiridos con fondos provinciales propios.