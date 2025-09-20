Cayeron cinco prófugos en un día en Neuquén: uno por abuso de arma

En una seguidilla que sorprendió hasta a la propia fuerza, la Policía neuquina logró dar con cinco hombres que estaban prófugos de la Justicia, todo en un lapso de apenas 24 horas. Las detenciones se concretaron entre el jueves y la madrugada del viernes, en distintos puntos de Neuquén capital y en Vista Alegre, y dejaron en evidencia la peligrosidad de los buscados: algunos estaban involucrados en causas por abuso de arma, otros por encubrimiento y robos.

Lo llamativo fue la sucesión de procedimientos casi consecutivos. El primero ocurrió en pleno centro neuquino, cuando un patrullaje de la Comisaría Primera identificó a un grupo de hombres con actitud sospechosa. Al verificar sus datos, uno de ellos tenía dos pedidos de captura vigentes, por lo que quedó inmediatamente detenido.

Horas más tarde, efectivos de Seguridad Metropolitana sorprendieron en el oeste de la ciudad a un hombre de 30 años con pedido de captura por encubrimiento. La jornada del jueves siguió con otro procedimiento en la zona de calles Paimún y Chocón, donde personal motorizado demoró a un motociclista que no llevaba casco: el control reveló que también estaba prófugo.

En paralelo, en Vista Alegre, la Comisaría 49 atrapó a un joven que tenía una causa pendiente por abuso de arma, considerado uno de los casos más graves de esta serie de detenciones. Finalmente, en la madrugada del viernes, otro operativo de la misma dependencia en el sector del Dique Ballester permitió identificar a un hombre buscado por encubrimiento.

Con estos cinco arrestos casi encadenados, la Policía cerró una jornada poco habitual por la cantidad de prófugos localizados en tan corto tiempo. Todos fueron puestos a disposición de la Justicia y deberán enfrentar las causas que los mantenían en rebeldía.