Martes 23 de Septiembre, Neuquén, Argentina
El servicio une Viedma con Bariloche

El Tren Patagónico vuelve con todo en octubre, cuanto salen los pasajes

Camarotes, coche comedor con menú regional, cine a bordo, internet satelital y hasta la posibilidad de llevar el auto.

Por Fabian Rossi
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 10:30
Los pasajeros pueden subir su vehículo en Viedma y bajarlo en Bariloche.

El Tren Patagónico vuelveen octubre con la propuesta de vivir la experiencia de cruzar la Patagonia sobre rieles, desde el mar en Viedma hasta la montaña en Bariloche, disfrutando del paisaje y de nuevas comodidades a bordo. El recorrido atraviesa la meseta, horizontes infinitos y paisajes que cambian de color a medida que la formación avanza.

Los coches cuentan con butacas Pullman, camarotes para descansar, coche comedor con menú regional, incluye opciones para celíacos y veganos, y hasta un coche cine con películas del INCAA y programación infantil. La conexión satelital suma modernidad sin quitarle encanto a la experiencia ferroviaria.

Los pasajes tienen valores actualizados: desde $65.500 en Pullman residente hasta $110.000 en camarote no residente. Menores de 12 años, residentes y jubilados acceden a tarifas con rebajas, además de la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

Uno de los puntos fuertes es la bandeja automovilera: los pasajeros pueden subir su vehículo en Viedma y bajarlo en Bariloche, lo que permite recorrer la cordillera con la comodidad del propio auto, sin sumar kilómetros de ruta ni cansancio extra.

Cómo sacar los pasajes

Los tickets para Pullman y Camarote se pueden adquirir en estaciones, agencias habilitadas y online a través de Plataforma 10. La bandeja automovilera, en cambio, solo se reserva de manera presencial o telefónica en las estaciones. Todo el detalle está disponible en trenpatagonicosa.com.ar.
