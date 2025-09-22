Frío, nubes y ráfagas: así estará el martes en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en distintas localidades de la provincia de Neuquén. La jornada estará marcada por nubosidad variable, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 19 grados, y vientos de diferentes direcciones según la región.

Pronóstico del tiempo en Neuquén Capital

En la capital provincial se espera una madrugada mayormente nublada con 9 grados y viento leve del sur. Durante la mañana la temperatura descenderá a 4 grados con viento del norte, mientras que por la tarde se prevé un repunte hasta los 18 grados, acompañado de ráfagas del mismo sector que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con 12 grados y viento del este.

Zapala: nubosidad y temperaturas moderadas

La ciudad de Zapala tendrá una madrugada mayormente nublada con 6 grados y viento casi calmo del sudoeste. En la mañana, la mínima será de 4 grados con viento del norte. La tarde se mantendrá con cielo mayormente cubierto y 13 grados, mientras que en la noche habrá un leve ascenso hasta los 15 grados con viento del este.

San Martín de los Andes: mañana fría y tarde fresca

El SMN anticipa para San Martín de los Andes una madrugada nublada con 6 grados y viento suave del sudoeste. Durante la mañana la mínima será de 2 grados, con viento del oeste. La tarde tendrá 11 grados con cielo mayormente nublado y viento del noroeste, en tanto que por la noche la temperatura descenderá a 5 grados, con viento del oeste.

Chos Malal: máximas cercanas a los 19 grados

En Chos Malal se espera una madrugada mayormente nublada con 8 grados y viento del este. Durante la mañana habrá 5 grados con cielo parcialmente cubierto. Por la tarde, la temperatura alcanzará los 19 grados con viento del norte, mientras que hacia la noche se mantendrá parcialmente nublado, con 14 grados y viento del sudeste.