Durante la mañana de este viernes, la Municipalidad de Cipolletti llevó adelante la demolición de una vivienda abandonada en el barrio Brentana, identificada como aguantadero y foco de inseguridad. El procedimiento se realizó en calle González Larrosa 1.123, con intervención de personal municipal y acompañamiento de efectivos policiales.

La acción forma parte de una política sostenida desde diciembre de 2023, impulsada por la gestión del intendente Rodrigo Buteler, que busca recuperar espacios urbanos tomados o abandonados que representan riesgos para la comunidad. En este caso, el inmueble había sido señalado por vecinos y por las fuerzas de seguridad como punto de actividades delictivas.

El operativo fue supervisado por el jefe comunal, quien recorrió el lugar junto al personal policial que intervino. Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas intervenciones buscan “devolver la paz” a los barrios, mediante la articulación con áreas técnicas y fuerzas de seguridad.

Se tiró abajo una construcción que estaba sobre el lugar

La demolición es parte de una estrategia de recuperación territorial que incluye relevamientos, notificaciones y procedimientos administrativos previos. El objetivo es mejorar la calidad de vida en sectores afectados por el abandono edilicio y la inseguridad urbana.

Buteler en el lugar, expresó: “arrancamos el viernes tempranito, con algo a lo que le damos prioridad: la seguridad en Cipolletti. Era una construcción muy deteriorada. Es una propiedad que está en venta, pero el dueño no tenía maquinaria para demoler la estructura. Estamos demoliendo todo, lo acordamos con el vecino para devolverle la tranquilidad al barrio. Para nosotros la seguridad es nuestra prioridad”.