Polvorín clandestino: protectora de animales repudió falta de controles municipales y más de 20 perros perdidos

Tras las explosiones registradas en un galpón de Roca que almacenaba pirotecnia sin habilitación, la organización protectora Ranhu – Rescate Animal No Humano expresó su repudio por el hecho y denunció graves consecuencias sobre la fauna urbana. A través de sus redes sociales, la entidad informó que más de 20 perros se extraviaron durante el episodio, 10 de ellos cayeron al canal y fueron rescatados por vecinos, mientras que otros aún no aparecen. También se reportaron aves alteradas, gatos asustados y familias en estado de pánico.

El siniestro ocurrió el sábado por la tarde en calle Rodhe cuando una fuerte detonación sacudió la zona y derivó en un operativo de emergencia. Bomberos, Policía y Defensa Civil confirmaron que el galpón no contaba con habilitación para almacenar explosivos, lo que motivó una causa judicial por presunta tenencia ilegal de pirotecnia. La explosión provocó daños materiales y generó alarma en varios barrios, donde se sintieron temblores y vibraciones.

Desde Ranhu señalaron que “el peligro se pudo haber evitado” y recordaron que “durante tres navidades y años nuevos en ese galpón había pirotecnia”. La organización calificó el hecho como “una vergüenza” y exigió mayores controles por parte de las autoridades municipales y provinciales. “No es solo una cuestión legal, es una cuestión ética. No puede haber depósitos clandestinos de explosivos en zonas urbanas, menos aún en lugares donde viven animales rescatados y familias con niños”, expresaron.

Cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para extinguir las llamas

La protectora trabaja en la recuperación de los animales extraviados y en la asistencia de los que sufrieron lesiones o cuadros de estrés. En paralelo, se articulan acciones con vecinos y voluntarios para reforzar la búsqueda en canales, baldíos y sectores periféricos. “El impacto emocional en los animales es profundo. Muchos de ellos ya venían de situaciones de abandono y ahora están nuevamente expuestos al miedo y la desorientación”, indicaron desde Ranhu.

La causa judicial continúa en etapa investigativa y se espera que se definan responsabilidades penales y administrativas.