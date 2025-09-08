Río Negro abre las inscripciones a educación obligatoria: desde sala de 4 hasta secundaria

El período de inscripción abarcará desde sala de 4 años en Educación Inicial, primer grado de Primaria y primer año de Secundaria. En Educación Inicial, los interesados deberán completar la planilla directamente en jardines de infantes o escuelas primarias con salas de nivel inicial.

Para quienes cursan la sala de 5 en escuelas públicas, la planilla será entregada por los docentes y debe ser completada con la primera opción de escuela primaria. Los estudiantes provenientes de instituciones privadas deberán acercarse a la supervisión escolar para recibir orientación. En Secundaria, los alumnos de 7º grado en escuelas públicas recibirán la planilla en su institución, mientras que los que provengan del sector privado deberán dirigirse a la supervisión de nivel secundario para obtener asesoramiento.

En Inicial y Primaria se pueden consignar tres opciones de ingreso, mientras que en Secundaria se permite hasta ocho, según la oferta de la localidad. Cada nivel tiene criterios prioritarios, como la pertenencia al radio escolar, pero estos no aseguran automáticamente la vacante. Lo fundamental es que cada estudiante tenga garantizado un lugar en la escuela pública.

El objetivo del Ministerio es que todas las familias puedan acceder a la educación obligatoria pública, tomando en cuenta las vacantes disponibles y la cantidad de inscriptos en cada establecimiento. La planificación cuidadosa permite que el sistema de clasificación y sorteos funcione de manera transparente y organizada.