Volvieron a romper el caño de gas en el barrio El Chacay de Plottier

La obra de cordón cuneta de calle Mosconi de Plottier se vio detenida nuevamente por la rotura de un caño de gas. Justamente el mismo que había sufrido daños la semana pasada y provocó la hospitalización de varios operarios que trabajaban en el lugar y que cortaran el suministro eléctrico en las inmediaciones.Solamente cincuenta metros separan los puntos donde la obra rompió la cañería.

En el lugar trabajó personal de la empresa Camuzzi, además de integrantes de Defensa Civil, entre las 14:20 que recibieron el llamado y las 17:20 que pudieron solucionar el inconveniente. Desde Bomberos aclararon que no fueron convocados, al ser una situación más leve que la anterior.

Por el incidente, se cortó la circulación en calle Mosconi entre Zabaleta y Batilana, y varias familias de viviendas cercanas decidieron autoevacuarse. Desde Defensa Civil aclararon que no hubo personas que debieran ser asistidas por personal de salud, aunque varios de los vecinos se acercaron a consultar por recomendaciones sobre cómo actuar en esos casos.

En esta ocasión, no se debió cortar el suministro de energía eléctrica, ya que los cables en esa zona están lejos de la cañería de gas.