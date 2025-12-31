El arquero neuquino Gabriel Arias se despidió de Racing Club de Avellaneda, con un mensaje en redes sociales en el que afirmó que "fue un privilegio haber sido capitán y campeón con la Academia”. El guardameta de 38 años le agradeció a sus familiares, compañeros, dirigentes, auxiliares del club y a los hinchas, a los cuales catalogó de “los grandes protagonistas de esta historia”.

Arias arribó al club en 2018 luego de pasar por Unión La Calera de Chile y habiendo tenido un ciclo de cuatro años en Defensa y Justicia, club en el que empezó a ganar popularidad en el fútbol argentino. Siendo parte grande de la historia de Racing, y tras siete años defendiendo sus colores, el arquero se despidió de la “Academia”.

“Nunca es fácil el adiós, y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices”, comenzó su mensaje, quien afirmó que no hubiera podido creer si, cuando era chico, alguien le decía que iba a ser el arquero de Racing durante siete años, aunque “los sueños están para cumplirse”. Arias calificó de “privilegio” haber podido convertir ese sueño en realidad, destacando la alegría que le genera haber sido capitán y campeón en un club que lo “marcó como profesional y como ser humano”, por lo que le agradeció a todas las personas que lo ayudaron a llegar hasta su situación actual.

El emotivo mensaje por su paso en Racing

Empezando por su esposa, sus hijos y su familia, quienes valoró por estar al lado suyo “en cada momento lindo y en cada día difícil”, el arquero le agradeció al expresidente Víctor Blanco, al actual presidente Diego Milito, al director técnico Eduardo “Chacho” Coudet y al entrenador de arqueros Fernando Gayoso por apostar por él para estar a cargo del arco de “un club gigante como Racing”.

Además, Arias mencionó especialmente a quienes eran los referentes del plantel en el momento de su llegada, los defensores Leonardo Sigali e Iván Pillud y el delantero Lisandro López, por ser los primeros en darle la bienvenida y hacerlo sentir “como si fuera de la casa”.

El arquero que también ha jugado en la Selección chilena recordó también a todos los futbolistas, auxiliares, cuerpos médicos y técnicos y trabajadores del club con los que compartió durante los siete años en los que perteneció al club de Avellaneda.

Por último, Gabriel Arias agradeció a los hinchas por demostrarle cariño durante tanto tiempo y dejarle momentos que quedarán “para siempre” en su corazón, afirmando que se va “tranquilo” por haber puesto todo su trabajo, exigencia y compromiso “para llevar a Racing siempre a lo más alto”.

Arias se despide de “La Academia” habiendo llegado al club en mediados de 2018, luego de disputar 254 partidos y habiendo ganado la Super Liga 2018/2019 y su respectivo Trofeo de Campeones, así como también el Trofeo de 2022, la Supercopa Internacional de 2023 y, en el plano internacional, la Copa Sudamericana de 2024 y la Recopa Sudamericana de este año.