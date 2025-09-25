Arroyo Durán: ejecutan obras hidráulicas por $2.500 millones en Neuquén

La Provincia de Neuquén continúa con las obras de infraestructura hídrica sobre el arroyo Durán, con el objetivo de mitigar inundaciones, mejorar la capacidad de evacuación del agua y generar un entorno urbano más seguro. Los trabajos son coordinados por la subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio de Energía y Recursos Naturales.

Actualmente, se ejecuta la cuarta etapa del proyecto, en el tramo que va desde calle Saavedra hasta calle Bejarano, donde se trabaja para devolver al arroyo su capacidad hidráulica original. Según explicó el subsecretario Horacio Carvalho, esta fase busca garantizar una sección adecuada para evacuar el caudal proveniente tanto del río como de lluvias intensas.

En paralelo, se desarrollan intervenciones complementarias como la mejora de senderos y luminarias entre las calles La Pampa y Río Negro. También se ejecutan tareas de captación de agua en el río Limay a la altura de Las Perlas, junto con la limpieza de sedimentos acumulados en las zonas de los puentes cercanos.

Un punto clave del plan es la zona de expansión sur de las 127 hectáreas, que funciona como reservorio natural frente a tormentas de gran magnitud. Este espacio permite contener excesos hídricos que bajan desde el oeste de la ciudad y previene anegamientos como los ocurridos en 2014. Además, se licitó el mantenimiento anual de los 10 km del arroyo, dada la falta de cuadrillas propias en el organismo.

La inversión total destinada a estas obras alcanza los 2.500 millones de pesos, según detalló Carvalho. Todo el financiamiento proviene del Gobierno provincial, sin aportes nacionales ni internacionales. El funcionario destacó que se trata de una decisión política del gobernador Rolando Figueroa, orientada a resguardar la seguridad de la población.

Estas obras se suman a las ya finalizadas en el tramo entre calles Gatica y Saavedra, donde se concretó la parquización y recuperación de espacios verdes.