Río Negro completó la primera etapa del pago por Zona Desfavorable a policías retirados y pensionados

El Gobierno de Río Negro concluyó esta semana la primera etapa del pago por Zona Desfavorable destinado a policías retirados y pensionados que iniciaron el trámite correspondiente. La medida, establecida por la Ley Provincial N°5.783, representa un reconocimiento institucional largamente esperado por quienes dedicaron su vida al servicio público. En total, el beneficio alcanza a 4.627 personas en toda la provincia, y marca un hito en la política previsional impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck.

El cronograma de pagos se desarrolló en tres jornadas consecutivas: el 19 de septiembre se abonó a retirados y pensionados mayores de 80 años; el 22, a quienes tienen entre 75 y 79 años; y el 23, a beneficiarios menores de 75 años. En esta última jornada, se alcanzó a 463 personas cuyas adhesiones habían sido aprobadas en agosto. Cada uno percibió la primera o única cuota, según lo establecido por edad y condición previsional.

La implementación del beneficio fue coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que articuló con organismos administrativos para validar cada solicitud. Los trámites incluyeron la carga de datos, verificación documental y aprobación oficial, comunicada individualmente por correo electrónico. El proceso permitió avanzar con transparencia y garantizar que cada beneficiario acceda al pago en tiempo y forma.

Desde el Ejecutivo se destacó que la medida constituye una reparación histórica para quienes cumplieron funciones en zonas de condiciones climáticas y geográficas adversas. “Es un acto de justicia con quienes protegieron a la comunidad durante años. Reconocer el esfuerzo en territorio es también valorar el compromiso institucional”, señalaron desde el Ministerio.

Durante septiembre continuará la carga de nuevas adhesiones y la liquidación de solicitudes pendientes. Los próximos pagos se realizarán después del día 15 de cada mes, tanto para quienes deban continuar con el cobro de cuotas como para quienes se incorporen por primera vez.