Con fondos del VMOS, licitaron el hospital en Barda del Medio y Ruta 69 entre Campo Grande y El Chañar

El Gobierno de Río Negro anunció dos proyectos estratégicos financiados con el bono pagado por el consorcio del Vaca Muerta Oil Sur: la construcción de un nuevo hospital en Barda del Medio y la reconstrucción de la ruta Provincial 69, el camino clave que conecta la ruta Nacional 151 con el corazón petrolero de la cuenca Neuquina. Entre ambos, la inversión supera los 11.600 millones de pesos.

La primera gran apuesta es la licitación de la Ruta 69, que se abrirá el 21 de octubre en Campo Grande. No se trata de un tramo cualquiera: son 10 kilómetros, pero con un tránsito explosivo de camiones pesados que atraviesan Villa San Isidro, Villa Manzano y El Labrador rumbo a El Chañar. La obra contempla la reconstrucción total de la calzada, nuevas dársenas para colectivos, garitas reubicadas, luminarias modernas, veredas, banquinas y defensas metálicas. Además, habrá una dársena de pesaje en El Labrador para controlar cargas y una intersección canalizada en Villa Manzano, donde hoy reina el caos con un semáforo que desaparecerá para dar paso a un sistema más ordenado de giros y carriles.

El presupuesto oficial asciende a $3.299.755.701, con un plazo de ejecución de 210 días corridos. Durante las tareas se prevé un esquema de desvíos provisorios y señalización transitoria, para intentar amortiguar el impacto en el tránsito.

Pero la noticia que sacudió al norte del Valle fue la apertura de sobres para levantar un hospital nuevo en Barda del Medio, un reclamo histórico de la comunidad. Dos constructoras presentaron ofertas: Quatro S.R.L. ($8.377.882.251,68) y Roque Mocciola ($8.989.049.080). El proyecto prevé un edificio con guardia activa las 24 horas, shockroom, salas de rayos X, consultorios externos de especialidades como odontología y ginecología, además de vacunatorio, extracciones y farmacia.

“Es una tranquilidad para las familias de Barda del Medio y Cordero. No sólo atenderá las demandas actuales, sino que permitirá prever el crecimiento poblacional y productivo de toda la zona”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck, quien encabezó el acto de apertura.

Por su parte, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, definió la obra como “un momento histórico”, al remarcar que el hospital será el primer centro de referencia inmediata para la localidad, con capacidad de resolver la mayoría de las consultas y complementando a los hospitales de Cinco Saltos y Cipolletti.

En resumen: una ruta estratégica para los camiones del petróleo y un hospital esperado por décadas en una localidad chica pero clave. Dos obras que se pagan con la caja petrolera de Vaca Muerta Sur y que buscan mostrar gestión en un año donde las demandas sociales y productivas del Alto Valle se sienten cada vez con más fuerza.