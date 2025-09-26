Río Negro también se movilizó por el triple femicidio en Florencio Varela: fuerte grito de “Ni una menos” en las calles

Este jueves, Río Negro fue escenario de múltiples movilizaciones en repudio al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, donde Brenda, Lara y Morena subieron engañadas a una camioneta en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza y fueron asesinadas por una banda transnacional de narcotráfico.
Bajo la consigna “Ni una menos”, organizaciones feministas, sociales, gremiales y comunitarias se concentraron en ciudades como Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti para exigir justicia y políticas públicas que garanticen la protección efectiva de mujeres y niñas.
En Roca, la marcha la convocó el Consejo Local de Mujeres Diversas, se concentró en Avenida Roca y Tucumán y recorrió el centro con carteles y la lectura de documentos. “No fueron muertes aisladas, fueron femicidios evitables. El Estado es responsable”, expresaron desde los colectivos convocantes. La movilización incluyó el acompañamiento de familiares, docentes, estudiantes y referentes de derechos humanos, que reclamaron el fortalecimiento de áreas de género.
En Viedma, la concentración se realizó sobre la calle Buenos Aries y culminó en la Plaza San Martín. En Bariloche, el colectivo Ni Una Menos Furilofche convocó a través de redes sociales a una asamblea en el mural ubicado en Moreno y Palacios. En Cipolletti, el encuentro fue en la Plaza de la Justicia. “No queremos más marchas por muertes anunciadas”, señalaron.
En Río Negro, el grito de “Ni una menos” volvió a ocupar el espacio público con fuerza, memoria y exigencia. La jornada cerró con un llamado a la acción colectiva y a la responsabilidad institucional. Las organizaciones anunciaron que continuarán con acciones territoriales, seguimiento judicial y articulación con espacios educativos. “Cada femicidio es una deuda del Estado. No podemos naturalizar el dolor. Exigimos justicia y políticas que cuiden la vida”, concluyeron.
