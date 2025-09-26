Río Negro también se movilizó por el triple femicidio en Florencio Varela: fuerte grito de “Ni una menos” en las calles

Este jueves, Río Negro fue escenario de múltiples movilizaciones en repudio al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, donde Brenda, Lara y Morena subieron engañadas a una camioneta en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza y fueron asesinadas por una banda transnacional de narcotráfico.

Bajo la consigna “Ni una menos”, organizaciones feministas, sociales, gremiales y comunitarias se concentraron en ciudades como Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti para exigir justicia y políticas públicas que garanticen la protección efectiva de mujeres y niñas.

En Roca, la marcha la convocó el Consejo Local de Mujeres Diversas, se concentró en Avenida Roca y Tucumán y recorrió el centro con carteles y la lectura de documentos. “No fueron muertes aisladas, fueron femicidios evitables. El Estado es responsable”, expresaron desde los colectivos convocantes. La movilización incluyó el acompañamiento de familiares, docentes, estudiantes y referentes de derechos humanos, que reclamaron el fortalecimiento de áreas de género.

En Bariloche la convocatoria la realizó el colectivo Ni Una Menos Furilofche

En Viedma, la concentración se realizó sobre la calle Buenos Aries y culminó en la Plaza San Martín. En Bariloche, el colectivo Ni Una Menos Furilofche convocó a través de redes sociales a una asamblea en el mural ubicado en Moreno y Palacios. En Cipolletti, el encuentro fue en la Plaza de la Justicia. “No queremos más marchas por muertes anunciadas”, señalaron.

En Cipolletti se convocaron en la Plaza de la Justicia y marcharon por el centro

En Río Negro, el grito de “Ni una menos” volvió a ocupar el espacio público con fuerza, memoria y exigencia. La jornada cerró con un llamado a la acción colectiva y a la responsabilidad institucional. Las organizaciones anunciaron que continuarán con acciones territoriales, seguimiento judicial y articulación con espacios educativos. “Cada femicidio es una deuda del Estado. No podemos naturalizar el dolor. Exigimos justicia y políticas que cuiden la vida”, concluyeron.

-