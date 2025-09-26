Una familia del barrio Toma La Paz, en San Lorenzo Norte de Neuquén, vivió un verdadero drama al perder su vivienda en un incendio provocado por un cortocircuito. El fuego consumió gran parte de la casa y dejó a cuatro adultos y dos niños - uno de ellos un bebé de 8 meses- con lo puesto.

“Perdimos todo el techo, heladera, muebles, colchones, ropa y otros materiales. Nos quedamos con lo puesto”, relató con tristeza Melania Pacheco, madre de los pequeños.

El siniestro afectó de manera total las dos habitaciones de la casa y parte de la cocina. Además, por precaución, se les cortó el gas, lo que complica aún más su día a día. “Mi hermano y mi pareja están en la casa, cuidando lo poco que quedó. Mi mamá, yo y mis nenes nos fuimos a dormir a lo de una tía, por el olor a humo que todavía queda”, explicó.

A pesar del duro momento, Melania agradece que todos los integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro. “Estamos todos bien, gracias a Dios”, dijo, con alivio.

La familia pide la colaboración de la comunidad para empezar a reconstruir su hogar. “Lo que más necesitamos son cosas para reparar el techo, frazadas, colchones y ropa. Si se puede, también alguna pintura para poder pintar la pieza, que quedó toda ahumada”, contó Melania. Quienes puedan colaborar, pueden comunicarse al 2996300958.