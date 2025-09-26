Patagonia en guardia: tres provincias se alinean para frenar los incendios

Este viernes, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut firmarán un convenio marco para poner en marcha el Plan de Prevención y Abordaje contra Incendios 2026, en un acto que se realizará en Chubut con la presencia de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

La iniciativa se enmarca en el trabajo coordinado que vienen desarrollando las provincias patagónicas para la conformación de un Comando Conjunto Patagónico, destinado a articular la labor de brigadistas y optimizar la respuesta operativa frente a emergencias forestales.

Más allá de las acciones inmediatas de prevención y combate de incendios, el acuerdo pone el foco en el fortalecimiento institucional y tecnológico. En ese sentido, la Subsecretaría de Cambio Climático y la Secretaría de Emergencias de Neuquén informaron que ya se presentó una postulación al Fondo de Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de implementar un sistema regional de comunicación, alerta temprana y monitoreo, que integre recursos técnicos y humanos especializados.

Con estas medidas, la Patagonia busca avanzar hacia una estrategia común de prevención y mitigación de riesgos, que permita proteger a las comunidades, garantizar mayor seguridad y preservar el patrimonio natural de la región, cada vez más expuesto a los efectos del cambio climático.