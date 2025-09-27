Un alivio para los bolsillos ¿por qué este lunes estacionar será gratis en Neuquén?

Los automovilistas de la ciudad de Neuquén tendrán un pequeño respiro este lunes 29 de septiembre: no se cobrará el estacionamiento medido, según confirmó el Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM).

La medida se enmarca en la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, que este año fue trasladado del 26 al 29 de septiembre, otorgando así un fin de semana largo a los trabajadores del sector. Al tratarse de un día no laborable para el personal de comercio, incluyendo a quienes operan el sistema de estacionamiento medido, el servicio quedará suspendido por la jornada completa.

Una jornada sin cargo para estacionar

El beneficio será exclusivo para este lunes, lo que significa que los conductores podrán estacionar en las zonas habitualmente tarifadas sin abonar ningún tipo de canon, algo que sin duda contribuirá a una circulación más relajada y con menor preocupación por multas o recargas en la aplicación del SAEM.

Aunque la medida surge a raíz de una resolución gremial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), su impacto se extiende también al público general, particularmente a quienes deben movilizarse por el centro de la ciudad o realizar trámites en zonas comerciales.

¿Qué implica el feriado para el comercio?

Como cada año, el Día del Empleado de Comercio es una fecha que busca reconocer la labor de uno de los sectores más amplios del país. En 2025, se decidió trasladar la celebración al lunes 29 para favorecer el descanso de los trabajadores, lo que implicará el cierre de la mayoría de los locales comerciales, supermercados y tiendas en Neuquén y otras ciudades del país.

Para quienes igualmente deban cumplir funciones ese día, la Ley de Contrato de Trabajo establece que corresponde el pago doble de la jornada, ya que se trata de un feriado convencional reconocido legalmente.