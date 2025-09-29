Se prendió fuego un aire acondicionado en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul pero ni tuvieron que evacuar

En el Concejo Deliberante de Plaza Huincul se vivieron momentos de suma tensión porque un aire acondicionado comenzó a incendiarse mientras los ediles se encontraban reunidos, realizando el trabajo en comisiones previo a la sesión.

Afortunadamente las llamas pudieron ser contenidas, y el lugar no tuvo que ser evacuado. Ocurre que el aparato se encontraba en la parte externa de un patio trasero del lugar. Al comenzar a evidenciar el fuego, fueron los propios empleados los que comenzaron a contener las llamas usando un matafuego.

Finalmente quedó extinguido por completo gracias al accionar del cuartel de bomberos n°17, que se presentó de inmediato ante el llamado de los concejales.

Cortocircuito

“El hecho no pasó a mayores. Igual, de manera preventiva, se cortó la luz en un sector que no está vinculado con el CD. Todo se habría ocasionado por un cortocircuito en la instalación eléctrica del sistema de ventilación” explicó, en diálogo con Mejor Informado, el bombero voluntario Rubén Castán.

Tras esa intervención todo volvió a la normalidad. “La actividad municipal no se interrumpió. Lo que resta es que se haga una revisión más exhaustiva del sistema eléctrico del área en la que empezaron las llamas” finalizó el servidor público.