La UNCo ofrecerá un taller gratuito de turismo local en Plaza Huincul

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de su Facultad de Turismo, llevará adelante un taller gratuito en Plaza Huincul con el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo local y brindar herramientas prácticas a la comunidad. La actividad, titulada "El paso a paso para diseñar una experiencia una experiencia turística única y memorable", se realizará el próximo jueves 25 de septiembre, de 15 a 18 horas, en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Av. del Libertador 517, Barrio Central.

El taller está destinado a vecinos y vecinas de Plaza Huincul, no requiere inscripción arancelada y representa una excelente oportunidad para quienes deseen iniciarse o fortalecer su participación en el ámbito turístico. A través de esta propuesta, la UNCo busca generar conocimientos que permitan diseñar experiencias turísticas atractivas y sostenibles, con impacto positivo en la economía y el entramado social local.

Desde la organización se destacó que este tipo de iniciativas apunta a fomentar el turismo como motor de desarrollo, permitiendo a la comunidad convertirse en protagonista del crecimiento de su ciudad.