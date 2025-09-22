¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Septiembre, Neuquén, Argentina
La UNCo ofrecerá un taller gratuito de turismo local en Plaza Huincul

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de su Facultad de Turismo, llevará adelante un taller gratuito en Plaza Huincul con el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo local.

Por Facundo Julio
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 15:01
La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de su Facultad de Turismo, llevará adelante un taller gratuito en Plaza Huincul con el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo local y brindar herramientas prácticas a la comunidad. La actividad, titulada "El paso a paso para diseñar una experiencia una experiencia turística única y memorable", se realizará el próximo jueves 25 de septiembre, de 15 a 18 horas, en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Av. del Libertador 517, Barrio Central.

El taller está destinado a vecinos y vecinas de Plaza Huincul, no requiere inscripción arancelada y representa una excelente oportunidad para quienes deseen iniciarse o fortalecer su participación en el ámbito turístico. A través de esta propuesta, la UNCo busca generar conocimientos que permitan diseñar experiencias turísticas atractivas y sostenibles, con impacto positivo en la economía y el entramado social local.

Desde la organización se destacó que este tipo de iniciativas apunta a fomentar el turismo como motor de desarrollo, permitiendo a la comunidad convertirse en protagonista del crecimiento de su ciudad.

