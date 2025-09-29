Choque en el centro capitalino entre un delivery y una camioneta complica el tránsito

Un siniestro vial ocurrió durante la tarde de este lunes en la intersección de Roca y Las Heras, en pleno centro de Neuquén capital.

De acuerdo a las primeras informaciones, estuvieron involucrados un motociclista de la empresa de reparto PedidosYa y una camioneta Jeep.

Intervención de las autoridades

Al lugar arribó personal de salud para asistir a los involucrados, mientras que la Policía de Neuquén trabaja en el operativo de tránsito. Desde el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, comentaron a Mejor Informado que el motociclista, de 25 años, fue al Hospital Castro Rendón por fractura de muslo derecho. Además, una mujer de 27 con politraumatismos hizo lo propio al Bouquet Roldán.

Se solicita a los automovilistas evitar circular por el sector hasta que finalicen las tareas de asistencia y control.

Situación del tránsito en la zona

El cruce de Roca y Las Heras es una de las intersecciones con mayor circulación vehicular en la capital provincial. Se recomienda evitar el sector.

Noticia en desarrollo.