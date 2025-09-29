Viral en China: se soltó del arnés para tomarse una selfie en el monte Nama y le costó la vida

Un acto irresponsable le costó la vida. Un joven alpinista, de 32 años, murió luego de caer al vacío en el monte Nama –parte del imponente macizo del Gongga–, en China, en un episodio de imprudencia absoluta. Es que el hombre en cuestión se soltó la cuerda de seguridad para buscar la "foto perfecta", pero resbaló en la pendiente helada, para luego caer ante la mirada de todos. Un joven, de 32 años,–parte del imponente macizo del Gongga–, en China,. Es que, peroen la pendiente helada, para luego

El hecho, que ocurrió el pasado 28 de septiembre, quedó grabado en un video que ya es viral y generó un gran revuelo.

Según contaron medios como Tribuna de la Bahía y LaIguana.TV, el excursionista estaba en una zona que estaba fuera de los límites permitidos, y en vez de respetar las normas, el hombre se desenganchó del arnés para la foto. Fue en ese instante, a más de 5.500 metros de altura, donde perdió el equilibrio y cayó.

Esas mismas fuentes confiaron que la caída fue de más de 200 metros por el terreno congelado. En tanto, el cuerpo fue hallado después de un operativo de rescate complicadísimo, a 5.300 metros. Si bien hay versiones que dicen que intentaba sacarse una selfie él mismo, otras explican que buscaba fotografiar a sus compañeros.

La Montaña no Perdona: locura de la Selfie Extrema

El Nama Peak no es para improvisados. Con casi 5.600 metros de altura, es una cumbre conocida por su dificultad técnica y un clima verdaderamente "traicionero". Con esto, los expertos en montañismo son categóricos: romper los protocolos de seguridad en la alta montaña es firmar tu propia sentencia.

Sabiendo eso, la noticia causó indignación en las redes y en la comunidad de escaladores, donde muchos critican la falta de respeto por las normas básicas. "¿Hasta dónde llega la desesperación por una foto?", se preguntan los internautas.

Este caso, lamentablemente, es uno más en la lista global de muertes por selfies extremas, un fenómeno que demuestra que la gente prioriza la imagen viral por encima de su propia vida.